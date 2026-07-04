Cinco personas murieron tras la explosión de una barcaza en el río Paraguay

Cinco personas murieron este sábado en la explosión de una barcaza frente a la Costanera Sur de Asunción. La embarcación se encontraba sin carga cuando ocurrió el estallido en el río Paraguay, según detalló la Prefectura General Naval.

La explosión se produjo en la embarcación tipo tanquera “Río de la Plata”, administrada por la empresa Líneas Panchita G. Las víctimas trabajaban a bordo al momento del incidente, que quedó registrado en video por personas que estaban en la costa.

Intervención en la zona

Foto: La Nación Py

De manera inmediata, la Prefectura intervino con unidades navales especializadas y aseguró el área donde ocurrió la explosión.

Hasta el momento, las autoridades no informaron qué provocó el estallido, por lo que la investigación continúa para determinar las causas del hecho.



