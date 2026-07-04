Demostración de fuerza iraní en los funerales del ayatolá Khamenei

Decenas de miles de iraníes se congregaron este sábado en un vasto complejo de oración al aire libre en Teherán para ver los ataúdes del ayatolá Ali Khamenei , el líder supremo asesinado al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y su familia.



Vestidos de negro y envueltos en las banderas roja, blanca y verde de la República Islámica de Irán, los dolientes sostenían retratos de Khamenei y de su hijo y sucesor, Mojtaba.



En una muestra de devoción pública al estado teocrático de la República Islámica y al fervor revolucionario, Irán está organizando una semana de procesiones fúnebres multitudinarias en honor al líder supremo, asesinado en febrero por los primeros ataques aéreos de la guerra.



Tras permanecer un día expuesto en el interior de un templo para que altos dirigentes iraníes y funcionarios extranjeros pudieran visitarlo, el ataúd de Khamenei fue colocado en una vitrina al aire libre, junto con los de su hija, su yerno, su nuera y su nieta de 14 meses.



Todavía no se ha publicado ninguna imagen ni se ha visto públicamente a su hijo, el nuevo líder, que supuestamente resultó herido en el mismo ataque.



Los dolientes entraron en el vasto patio de la Gran Musalla Imam Khomeini, golpeándose el pecho, lamentándose y ondeando las banderas de la República Islámica. Las mujeres, vestidas con chadores negros, llevaban viseras blancas o sombrillas para protegerse del intenso sol de media mañana.



«Todos los que estamos aquí hemos venido a vengar la sangre de nuestro líder supremo», declaró Arash Rahimi, de 40 años, a Reuters entre la multitud. «Como ha dicho nuestro líder, tenemos una enemistad ancestral con Estados Unidos. Nuestras relaciones con Estados Unidos nunca serán buenas».