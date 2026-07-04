La ola de calor afectó el festejo del 4 de julio en todo Estados Unidos

Una peligrosa ola de calor trastocó las celebraciones del 4 de julio en amplias zonas del centro y este de Estados Unidos este sábado lo que obligó a las autoridades de la capital del país y de otros lugares a cancelar o posponer decenas de desfiles, conciertos y espectáculos de fuegos artificiales.



Entre los eventos que se vieron afectados por el calor sofocante se encontraba la Gran Feria Estatal Americana en el National Mall de Washington, una de las principales iniciativas del presidente Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario de la nación.



La feria, diseñada para mostrar lo mejor de los 50 estados, fue cerrada temporalmente el viernes por la tarde debido a que las temperaturas alcanzaron los 101 grados Fahrenheit (38 grados Celsius).



A última hora del viernes, los organizadores del desfile del Día de la Independencia del Servicio de Parques Nacionales en Washington anunciaron la cancelación del evento anual por motivos de seguridad. El desfile estaba programado para comenzar a las 10:30 ET (14:30 GMT) del sábado, y el Servicio Meteorológico pronosticaba que la sensación térmica alcanzaría los 115 grados Fahrenheit.



A principios de esta semana, las temperaturas récord se extendieron desde el Medio Oeste hasta el este de Estados Unidos debido a la aparición de un sistema de alta presión conocido como " cúpula de calor ", que atrapa una masa de aire caliente sobre una región y puede provocar un aumento repentino de la humedad.