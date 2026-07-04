Venezuela sin esperanza de hallar más sobrevivientes

La tragedia en Venezuela por el doble terremoto el miércoles 24 de junio suma otro capítulo preocupante. Después de más de diez días, las esperanzas de encontrar gente con vida se desvanecen; algunos equipos de rescate empiezan a dejar el país y, ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una advertencia sobre los posibles brotes de enfermedades, en un territorio con baja vacunación.



En La Guaira este sábado desde temprano, era escenario del trabajo distintos equipos de rescate. Minutos antes de las siete de la mañana el rescatista argentino Cristian Kuperbank, integrante de Los Topos de México, y un bombero de Santa Teresita con la perra Katia arrancaron un nuevo procedimiento de búsqueda de vida en Playa Grande. Pero cada vez son menos equipos.



Compartían la búsqueda con un grupo de militares de Vietnam. La dinámica de los últimos días fue similar: después de las seis de la mañana arrancaba el movimiento. Durante la noche, las tareas solo continuaban en lugares donde hubo alguna “fe de vida”, como le llaman. Pero en general, lo que se observa es a vecinos convertidos en voluntarios. A pico y pala, y con sus manos sin guantes remueven escombros en búsqueda de sus familiares. Según los sanitaristas, la falta de protección empieza a ser un nuevo problema en Venezuela.



Los equipos de rescate en búsqueda de vida están en retirada. El grupo argentino de la Policía Federal y Bomberos desarmó su campamento este sábado a la mañana. Quedaron los militares argentinos.



En el campamento de la ONU, improvisado en el Estadio Fórum de baseball en La Guaira, también cambia la configuración. Se empiezan a retirar los rescatistas y llegan sanitaristas. Es la etapa que viene para Venezuela.



Oficialmente no dan por terminadas las búsquedas de manera oficial, pero ahora divide esfuerzos en la revisión de estructuras para determinar qué viviendas están habitables, y así empezar a descomprimir la crisis habitacional con los sobrevivientes.



Pero en el plano sanitario, preocupa de manera especial el déficit en el calendario de inmunización local. Según datos de Unicef de 2021, Venezuela tenía 120.306 niños con cero dosis, y el 17% menores de un año.



“La cobertura de vacunación en Venezuela, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades, ya era baja, por lo que el riesgo es elevado en estos momentos”, sostuvo el director para emergencias en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte.