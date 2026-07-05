Lula afianza su imagen frente a la de Flavio Bolsonaro

La carrera presidencial hacia las elecciones de octubre próximo en Brasil entró en una fase de intensa reconfiguración y fuerte polarización, como viene ocurriendo en gran parte de Latinoamérica.

Los últimos sondeos reflejan una fotografía compleja: mientras el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, retiene un liderazgo sólido pero ajustado, el bloque bolsonarista se reagrupa con competitividad en torno a figuras sustitutas, desafiando el favoritismo del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

En el plano nacional, la última encuesta de AtlasIntel revela que el mandatario de centroizquierda experimentó un ligero repunte tras las turbulencias de las semanas previas. En una simulación de primer turno, Lula da Silva encabeza las preferencias con un 46,3%, distanciándose del senador Flavio Bolsonaro, quien concentra el voto duro de la derecha con un 36,6%.

Muy por detrás asoman alternativas de la derecha moderada como el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, con apenas un 2,9% en la intención de voto.

Al proyectar una eventual segunda vuelta, Lula también tiene ventaja. AtlasIntel dibuja incluso una diferencia más clara para el líder del PT, quien se impondría ante Flavio Bolsonaro por un 48,8% frente a un 42,3%, reflejando el desgaste del senador tras filtraciones recientes que sacudieron su entorno familiar.

Flavio Bolsonaro lideraba cómodamente varios sondeos de segunda vuelta hasta mediados de mayo. Sin embargo, su campaña sufrió un fuerte impacto tras revelarse presuntos vínculos financieros con un banquero local implicado en un fraude financiero a gran escala, un factor que la campaña de Lula ha explotado para recortar distancias y retomar el liderazgo a nivel nacional.

Sin embargo, el optimismo oficialista se modera al contrastarlo con el estudio de BTG / Nexus. Esta encuesta nacional ofrece un diagnóstico de paridad absoluta, proyectando un empate técnico en el balotaje: Lula alcanza un 47% de las intenciones de voto contra el 44% de Flavio Bolsonaro, evidenciando una notable reducción de la brecha y demostrando la notable resiliencia del capital político del bolsonarismo, incluso desprovisto de su líder histórico en las boletas.

El verdadero campo de batalla se libra en los estados federativos clave, esenciales por su enorme caudal de votantes. En Río de Janeiro, un bastión histórico de la familia del expresidente Jair Bolsonaro, la encuesta más reciente de Paraná Pesquisas confirma una paridad asombrosa. En el primer turno en territorio carioca, Lula registra un 41,6% frente a un 38,6% de Flavio, una diferencia mínima que se diluye dentro del margen de error. Este escenario de extrema paridad se repite en el desglose de la segunda vuelta regional, donde el actual presidente supera al senador por apenas tres décimas (44,7% a 44,4%).

La atención política se traslada ahora hacia San Pablo, el motor económico e industrial de la nación. Los analistas coinciden en que estos datos autonómicos serán cruciales para calibrar el impacto de los escándalos que han salpicado tanto a la oposición como al oficialismo en los últimos días y definirán las estrategias inmediatas de una campaña que se anticipa feroz.

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