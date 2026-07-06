La Uefa y la Unión Europea reclaman la injerencia de Trump en el Mundial

El Mundial 2026 atraviesa su mayor crisis institucional y reglamentaria tras un duro cruce entre los máximos organismos del fútbol global. La decisión de la Fifa de levantar la suspensión al delantero estadounidense Folarin Balogun, luego de una llamada directa del presidente Donald Trump, desató una ola de indignación que motivó el repudio inmediato de la Uefa y de la Unión Europea, fracturando la relación entre el poder político y las autoridades del deporte.

La tormenta se desató el domingo, cuando la Fifa resolvió suspender por un período probatorio de un año la aplicación de la tarjeta roja que pesaba sobre el atacante norteamericano, permitiéndole disputar el crucial duelo de octavos de final de este lunes frente a Bélgica.

La sorpresiva medida disciplinaria llegó inmediatamente después de que Trump intercediera personalmente ante el presidente de la entidad madre del fútbol mundial, Gianni Infantino.

Crisis en la FIFA: la UEFA y la UE lanzan duras advertencias

Las repercusiones en el viejo continente no tardaron en llegar. El lunes, la Uefa emitió un durísimo comunicado en el que manifestó su absoluta "incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable". Desde el organismo rector del fútbol europeo aseguraron de forma tajante que la conducción de la Fifa "cruzó una línea roja", poniendo en riesgo la transparencia de la Copa del Mundo: "Cuando la certeza de las reglas deja de estar garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición queda socavada".

Casi en simultáneo, el conflicto saltó a la esfera política del bloque regional. El comisario de Deportes de la UE, Glen Micallef, advirtió a través de sus redes sociales que las determinaciones en el ámbito del fútbol "pertenecen a las instituciones deportivas, no a los gobernantes". El funcionario remarcó que ejercer este tipo de presiones externas sobre las resoluciones de juego socava gravemente la autonomía del deporte.

Mientras la selección de Bélgica expresó una airada respuesta por el cambio de reglas a mitad del torneo y las sospechas envuelven el proceso disciplinario, la agencia Reuters intentó contactar a la Fifa en busca de comentarios, sin obtener respuestas hasta el momento.

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