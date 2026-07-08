"No quiero seguir tratando con ellos", dijo Trump sobre el fin del alto al fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles en Ankara que el alto el fuego con Irán “ha terminado”. En declaraciones que brindó junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump advirtió que ya no quiere dialogar con funcionarios iraníes.

En una nueva ronda de escalada de tensiones iniciada el martes, Estados Unidos lanzó ataques contra 80 objetivos iraníes y, en respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó 85 instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

“Ha terminado”

“Para mí, creo que ha terminado. No quiero seguir tratando con ellos… Son personas enfermas, están dirigidas por personas enfermas, son personas crueles y violentas. Si tuvieran armas nucleares, las usarían. Por lo que a mí respecta, esto (el alto el fuego) ha terminado”, señaló.

Trump expresó escepticismo respecto a futuras negociaciones y subrayó que consultaría a sus negociadores, pero calificó el trato con funcionarios iraníes como una “pérdida de tiempo”, acusándolos de deshonestidad.

Afirmó además que los representantes iraníes aceptan en privado términos relativos a las armas nucleares, pero niega públicamente esos acuerdos después de concluidas las reuniones.

“Llegamos a un trato. Todos están de acuerdo: nada de armas nucleares. Llegamos a un acuerdo, salen y hablan con la prensa. Dicen que nunca hablamos de eso”, afirmó y dijo que, aunque técnicamente las negociaciones podrían continuar, considera que el proceso actual llegó a su fin.

Según Trump, Estados Unidos había atacado “con mucha fuerza” la noche pasada, después de garantizarles un periodo de calma por el funeral del líder supremo, Alí Jamenéi, que murió en los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado. “Les dijimos: ‘hagan el funeral’, y en lugar de eso empiezan a lanzar cohetes contra buques ayer. Así que les dimos duro anoche, muy duro. Ellos juegan sucio, van a por todo el mundo, probablemente hasta yo haya estado en su lista de personas a eliminar”, especuló el mandatario.

“Son mala gente. Han matado a miles y miles de nuestros soldados y a cientos de miles de personas inocentes”, aseguró Trump, sin aclarar a qué conflicto atribuía el alto número de bajas norteamericanas a manos de Irán, ya que en la guerra iniciada este año solo constan 16 soldados estadounidenses muertos en combate.

Groenlandia, otra vez en la agenda de Trump

El presidente estadounidense también volvió a la carga con su interés por apropiarse del territorio de Groenlandia, una isla autónoma e integrada en el Reino de Dinamarca. “Groenlandia es muy importante para Estados Unidos, pero no lo es para Dinamarca”, aseguró.

“Tendremos la gran reunión dentro de poco, y voy a exponer mis problemas. Groenlandia es un gran problema para nosotros”, dijo Trump antes de la reunión con los líderes de la Alianza Atlántica, y también subrayó su descontento con sus socios de la OTAN “por no haber estado ahí” cuando Washington les necesitó con motivo de su ofensiva contra Irán.

Trump afirmó que Estados Unidos “devolvió estúpidamente” a Copenhague el control de Groenlandia tras haber ocupado la isla durante la II Guerra Mundial ante la ocupación nazi de Dinamarca. “No debimos habérsela devuelto a ellos porque nosotros somos los que la necesitamos”, dijo el mandatario republicano.

“Dinamarca fue derrotada en menos de un día por los nazis, por Hitler. Y cuando esto pasó, ellos inmediatamente nos la transfirieron (Groenlandia). Nosotros la teníamos, y estábamos protegiéndola. Luego se la devolvimos, no sé por qué, y yo no lo habría hecho”, señaló.

Página 12