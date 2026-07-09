Estados Unidos: un grave escándalo sexual derribó a un candidato

Colapsó en forma catastrófica la candidatura a senador del demócrata de Estados Unidos Graham Platner por un grave escándalo sexual.



Platner era el candidato elegido por su partido para desbancar a la senadora Susan Collins, quien llevaba cinco mandatos en el cargo y era la única republicana en el Congreso que representaba un estado que los demócratas ganaron en las elecciones presidenciales de 2024.



Esta contienda es crucial para la oposición y su expectativa de quedarse con el Senado en las legislativas de noviembre. Para lograrlo deben arrebatar cuatro bancas al oficialismo y retener las propios. En esa estrategia, Maine figura como un objetivo prioritario. De ahí que la gravedad de la caída tumultuosa de Platner.



El postulante anuncio que suspendía su campaña este miércoles por la noche. Lo hizo acorralado por la publicación de un artículo en Político con acusaciones de una exnovia que afirmaba que Platner, en estado de embriaguez, había entrado en su casa sin invitación en 2021 y la había agredido sexualmente. Él ha negado la acusación.



La acusación de agresión sexual fue la última y más grave controversia que ha acosado al candidato novato desde que entró en la contienda en agosto pasado. Antes no se alcanzaron informes sobre publicaciones ofensivas en redes sociales, un tatuaje en el pecho con connotaciones nazis ni mensajes sexualmente explícitos enviados a mujeres después de casarse en 2023.