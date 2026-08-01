Un camión con explosivos estalló en Colombia y hay preocupación política

Un camión con explosivos estalló el sábado junto a una estación de policía en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella. El diario El Tiempo, de ese país, habla de una escalada terrorista en la zona.



En la madrugada del sábado un vehículo se detonó en inmediaciones del comando del Departamento de Policía de Norte de Santander dejando al menos 11 heridos y fachadas de viviendas destruidas en la previa de la asunción del nuevo presidente, figura de la extrema derecha, quien tomará el poder formalmente el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.



La zona donde se produjo el atentado está cerca del mercado público Cenabastos, punto al que llegan de madrugada camiones cargados con productos del campo, y por esa razón el vehículo que transportaba los explosivos no llamó la atención de las autoridades.



Después de esta detonación, fueron lanzados varios artefactos explosivos en el mismo sector y una de las personas que resultó herida es una mujer que vendía café en un puesto callejero.



El ataque a Norte de Santader, en Cúcuta, fue leído por muchos como un mensaje directo al flamante Presidente. Es que De La Espriella alcanzó un 76% de los votos en las urnas de ese el departamento, que se convirtió en una región clave para su triunfo en la segunda vuelta electoral.



El hecho fue repudiado por el presidente electo. "Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", afirmó De La Espriella en su cuenta de X.