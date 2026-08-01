Aluvión migratorio: Italia controla y Europa entra en estado de deliberación

Italia comenzó este sábado a aplicar en aeropuertos y puertos marítimos los controles aleatorios a viajeros procedentes de España, tras la decisión del gobierno de Giorgia Meloni de suspender temporalmente el Acuerdo Schengen por la crisis migratoria de Ceuta.



Se registraron al menos 67 muertos como consecuencia de la avalancha de personas desde Marruecos para ingresar a territorio ibérico.



Por su parte, los ministros del Interior de los países de la Unión Europea se reunirán este martes por videoconferencia para tratar la crisis migratoria que se desató en Ceuta y preocupa a buena parte de los países del viejo continente.



El gobierno español solicitó en una carta esta reunión y, posteriormente, el grupo de 22 países europeos hizo lo mismo, explicando en su texto que tienen "el deber de disuadir de manera efectiva y de combatir sin descanso la inmigración ilegal". Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, declaró que los ministros del Interior se reunirán el martes por videoconferencia.



Mientras tanto, las denuncias y pedidos de información de muchas familias de Marruecos que buscan a familiares desaparecidos -muchos de ellos menores- tras la entrada masiva a Ceuta del jueves, se han incrementado en las últimas horas, sobre todo a raíz del conocimiento de muchos fallecidos.



La Policía ha recomendado que presenten la correspondiente denuncia para poder cotejar los datos con los cadáveres hallados.