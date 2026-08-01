Al menos 13 muertos por la caída de una avioneta en Perú

Una avioneta se estrelló este sábado en Perú y dejó un saldo de 13 muertos. Ningún tripulante ni pasajero sobrevivió a la tragedia. Por el momento, se contabiliza que los fallecidos son el piloto, el copiloto y diez turistas.



Medios locales informaron que las víctimas serían siete ciudadanos italianos, dos españoles y dos alemanes.



La aeronave de la empresa Aerodiana había despegado desde el aeropuerto María Reiche de Pisco, reportó la Municipalidad Provincial de Nasca. Se dirigía a sobrevolar las líneas de Nasca, un sitio arqueológico prehispánico de la zona donde hay un grupo de geoglifos gigantes trazados en el desierto.



La mejor forma de observarlos es a través de un sobrevuelo en avioneta, una atracción que suelen realizar los turistas que visitan el país. La aeronave se estrelló en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, a unos cuatro kilómetros de la ciudad de Nasca, cerca de las 12.55.



El accidente ocurrió luego de que se reanudaran los vuelos en la zona, que habían sido suspendidos por la presencia de fuertes vientos, de acuerdo ?a la agencia estatal de noticias Andina. El viernes hubo ráfagas violentas que provocaron la caída de árboles, daños en infraestructuras y accidentes de tráfico.



La municipalidad de Vista Alegre en Nasca sostuvo que la información preliminar reveló que la aeronave sufrió una emergencia durante el vuelo.



La empresa Aerodiana suele realizar sobrevuelos de entre 30 minutos y una hora en la zona y también ofrece servicios de chárter privado y cargo aéreo. En su página oficial reportaron que “tienen más de 14 años de experiencia” y que sus pilotos son “profesionales altamente calificados”. También detallaron que cuentan con aviones Cessna Grand Caravan, un avión monomotor turbohélice de ala alta que tiene capacidad para entre 9 a 14 ocupantes.



Desde el lugar de los hechos, el mayor de la policía Jorge Andrade confirmó la información de la cantidad de fallecidos. “Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido. Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos”, indicó.En el lugar, bomberos y policía trabajan entre los escombros retorcidos de la aeronave que aún humean, según imágenes de corresponsales de la zona publicadas en Facebook.



Pisco tiene un pequeño aeródromo donde operan decenas de avionetas, con gran movimiento de pasajeros, principalmente turistas extranjeros.



Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avioneta dejó siete muertos entre ellos dos chilenos y tres holandeses.