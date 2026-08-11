Terremoto en Colombia: suben a 240 los muertos y hay más de mil heridos

El fuerte terremoto que sacudió el oeste de Colombia deja un balance de al menos 240 muertos y más de 1.000 heridos, según el conteo de las últimas cifras ofrecidas por las autoridades locales este martes.

El sismo de magnitud 7,4 ocurrido el lunes dejó destrucción y muerte en Chocó, donde se ubicó el epicentro, y departamentos aledaños como el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia, para un total de 240 fallecidos, de acuerdo con los datos de autoridades locales recogidos por la AFP.

El sismo fue de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher y se registró este lunes a las 7:34, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó.

Hubo reportes de muertos, heridos y graves daños en edificios de Cali, Chocó, Manizales y Pereira; en Bogotá y Medellín se registraron algunas grietas, aunque sin daños estructurales.

El movimiento también se sintió en Ecuador y Panamá, donde hubo evacuaciones de edificios y oficinas públicas.

TN