Azerbaiyán comenzó a suministrar gas natural a Alemania y Austria como parte de la ampliación de sus operaciones energéticas en el mercado europeo.

Los envíos son realizados por SOCAR, la compañía energética estatal de Azerbaiyán, y comenzaron en enero de 2026. El gas es transportado a través del Gasoducto Transadriático (TAP), que constituye el tramo europeo del denominado Corredor Meridional del Gas.

El suministro llega a Alemania y Austria a través de Italia, aprovechando la infraestructura energética que conecta el sur y el centro de Europa.

Con la incorporación de estos dos mercados, el gas producido en Azerbaiyán llega actualmente a 16 países, ampliando así el alcance geográfico de sus exportaciones.

El TAP conecta las redes energéticas del sudeste europeo con Italia y permite la distribución del gas hacia otros puntos del continente.

Durante los últimos años, SOCAR viene ampliando sus operaciones comerciales y acuerdos de suministro con compradores europeos, en un proceso que ha incrementado la presencia de Azerbaiyán dentro del mercado energético regional.

La llegada a Alemania y Austria representa un nuevo paso en esa expansión y suma dos de los principales mercados de Europa Central a la red de destinos abastecidos por gas azerbaiyano.

Bryan J. Mayer



