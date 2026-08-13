Israel aseguró que sus tropas permanecerán en Libano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, visitó el miércoles el sur de Líbano y reafirmó su determinación de mantener tropas en la zona que ocupan en esa región, así como en Siria y en Gaza. El ejército de Israel volvió a romper el alto el fuego vigente desde junio y bombardeó con drones una localidad en el sur de Líbano, al mismo tiempo que las tropas israelíes iniciaron tareas de demolición en otras áreas.

“No nos retiraremos de las zonas de seguridad”

Katz aseguró que, en línea con lo sostenido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, “no nos retiraremos de esta zona de seguridad” -término con el que Israel se refiere a la franja territorial que ocupa-. “El ejército está aquí para proteger las localidades del norte” de Israel “y a sus propias fuerzas. Limpiaremos esta zona. No nos retiraremos bajo ningún concepto de las zonas de seguridad: ni en Líbano, ni en Siria, ni en Gaza”, insistió.

Las fuerzas israelíes están desplegadas y operan en una franja de unos 10 kilómetros en el interior del país vecino, a lo largo de la frontera. Israel y Líbano, que técnicamente siguen en guerra, firmaron un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en el sur, comenzando por unas “zonas piloto” que Israel debe evacuar, a condición del desarme de Hezbolá. El movimiento islamista proiraní rechaza este acuerdo.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra en Medio Oriente en marzo al disparar cohetes contra Israel, que respondió con bombardeos y la invasión terrestre del sur, dejando más de 4.300 muertos según Beirut. Pese al alto el fuego vigente desde junio, Israel sigue llevando a cabo ataques puntuales. Precisamente el ejército libanés denunció este miércoles que Israel continúa atacando el sur de Líbano en medio de la visita del jefe del comité encargado de dar seguimiento a la implementación del alto el fuego, el general estadounidense Joseph Clairfield.

El objetivo de Israel es “causar el máximo daño”

“Las fuerzas de ocupación israelíes continúan atacando y violan los entendimientos”, denunció el ejército libanés en un comunicado, donde explicó que recientemente Israel “hizo explotar” edificios municipales, escuelas, clínicas y viviendas del municipio de Zawtar al Sharqiya. Estas acciones, sumadas a los ataques con drones en diferentes puntos del sur de Líbano pese al alto el fuego, “confirman la estrategia destructiva” de Israel, de acuerdo con la nota, que afirmó que el objetivo de Tel Aviv es “causar el máximo daño posible” e “impedir que haya estabilidad”.

Los ataques con drones también se registraron en la pequeña localidad de Kafra, en el distrito de Bint Jbeil, según el diario libanés L’Orient-le Jour. A su vez, en la proximidades de Nabatiyé y Marjayún se escuchó una potente explosión, mientras que en Mansuri, en la gobernación de Tiro, se lanzaron granadas aturdidoras, según el medio libanés.

Esto se produce en medio de la visita a Beirut de Clairfield, el jefe del Grupo de Coordinación Militar para Líbano, un mecanismo conformado por representantes militares libaneses, israelíes y estadounidenses para supervisar el acuerdo marco de alto el fuego y, precisamente, el despliegue del ejército libanés tras la retirada de Israel. El general estadounidense se reunió este mismo miércoles con el presidente libanés, Joseph Aoun, para abordar “las medidas encaminadas a la implementación” del acuerdo marco, según la presidencia libanesa.

Aunque se hayan reducido, los ataques de Israel aumentaron desde la semana pasada, cuando concluyó en Roma la séptima ronda de negociaciones directas entre Líbano e Israel para acordar, entre otros puntos, la retirada de las tropas israelíes que invaden el sur libanés en el marco de la ofensiva iniciada el 2 de marzo. El 26 de junio, Líbano e Israel alcanzaron un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sienta las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo chiita rechaza de pleno.

Israel alega razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones en el sur de Líbano. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un breve comunicado que “el saldo total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 9 de agosto es de 4.335 mártires y 12.277 heridos”, en un momento en el que los equipos de emergencia están hallando cadáveres debajo de los escombros.

Un funcionario estadounidense afirmó que su país organizará un nuevo ciclo de negociaciones entre Israel y Líbano en septiembre. En Gaza, donde rige un frágil alto el fuego desde octubre de 2025, las fuerzas israelíes ocupan más del 60 por ciento del estrecho territorio. El primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó recientemente una hoja de ruta estadounidense que preveía el desarme de Hamas y, a largo plazo, la retirada israelí.

Página 12