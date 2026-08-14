Trump dijo que declarará Ormuz territorio de EEUU

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que pretende declarar próximamente al estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, en una nueva declaración sobre el estratégico paso marítimo que permanece en el centro de la crisis con el régimen de Irán.



“Muy pronto voy a declarar al estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es verdad”, dijo Trump durante un acto político en una academia de policía del estado de Nueva York.



El mandatario hizo la afirmación sin ofrecer detalles sobre cómo llevaría adelante una medida de ese alcance.



Trump vinculó además esa eventual declaración con el final de la ofensiva militar estadounidense en Medio Oriente. Según explicó, Estados Unidos avanzaría sobre el estatus del estrecho una vez concluida su operación militar en la región.



Aseguró que Irán está siendo derrotado de manera contundente, mientras Estados Unidos mantiene la presión militar sobre Teherán y busca garantizar la navegación por el estrecho, una de las principales rutas energéticas del mundo.



“Irán está siendo derrotado muy duramente”, afirmó el líder republicano.



“Tenemos el bloqueo. Ningún barco puede pasar a menos que nosotros queramos”, agregó.



La declaración representa una nueva escalada en la retórica de Trump sobre Ormuz, un paso marítimo situado entre Irán y Omán que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.