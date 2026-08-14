Terremoto en Colombia: confirmaron 281 muertos y redujeron la búsqueda de sobrevivientes

De acuerdo al último balance oficial, el terremoto en Colombia dejó 281 muertos y 3.971 heridos. Además, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó 379 desaparecidos y 348 personas rescatadas.

Los equipos de emergencia mantienen tareas sobre las estructuras afectadas, aunque disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros. El sismo ocurrió el lunes a las 7:34, tuvo una magnitud de 7,4 y registró epicentro en San José del Palmar.

El movimiento afectó a 15 departamentos y 426 municipios, alcanzando a 44.936 familias y un total de 102.105 personas. Según el organismo de emergencias, 65.841 viviendas sufrieron daños, mientras que otras 10.677 quedaron completamente destruidas.

Además, las autoridades contabilizaron 127 edificios colapsados como consecuencia del terremoto registrado en el oeste colombiano.

Las zonas más afectadas

Cali, Chocó, Manizales y Pereira registraron víctimas fatales, personas heridas y daños importantes en distintas edificaciones. En Bogotá y Medellín también aparecieron grietas, aunque las autoridades señalaron que no provocaron daños estructurales en los edificios.

El presidente Abelardo De La Espriella declaró el desastre de carácter nacional y anunció subsidios destinados a las familias afectadas.



