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Reconstrucción

Por el terremoto, el presidente de Colombia habló con Donald Trump

El mandatario De La Espriella pidió un alivio en materia de aranceles.

Por El Litoral

Sabado, 15 de agosto de 2026 a las 20:52

Mientras Colombia se repone del terremoto que azotó la parte occidental del país, el presidente Abelardo De La Espriella mantuvo este sábado un diálogo con Donald Trump, a quien le agradeció la ayuda humanitaria provista y le pidió una suspensión de los "altos aranceles" impuestos a los productos colombianos.

El mandatario explicó que esa medida temporal tendría el objetivo "de aliviar a los empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles".

La charla entre el presidente de Colombia y el de Estados Unidos duró diez minutos, según confirmó el propio De la Espriella. El presidente colombiano lleva dialogando con distintos líderes regionales e internacionales y así lo ha dejado trascender en sus publicaciones. Este sábado se explayó para contar sobre su conversación con Trump.

"Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo", escribió en X.

"El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas. Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé", avanzó en su publicación.

Y señaló cuál fue el pedido que le hizo en esa conversación. "También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", expresó De La Espriella.

"El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente. “El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia”, dijo. 

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