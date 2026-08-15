Marruecos : frenaron un nuevo aluvión de migrantes a Ceuta

Cientos de jóvenes provenientes de Marruecos probaron este sábado repetir el asalto a la frontera con España de hace dos semanas pero, esta vez, el gobierno marroquí frustró el intento.



Un cordón militar blindó Castillejos -Fnideq, en árabe-, la última localidad marroquí antes del confín con la ciudad española en territorio africano de Ceuta. E impidió que los inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, pudieran descender de las colinas hacia la valla fronteriza.



Los antidisturbios subieron a la colina, lanzaron gases lacrimógenos y hubo forcejeos con aquellos jóvenes que insistían en continuar su marcha hacia la frontera con España. Hay más de 300 detenidos.



El 30 de julio, unas 80 mil personas entraron ilegalmente a Ceuta de las cuales unas 10 mil aún permanecen allí.



Muchos se asentaron en la playa del Trampolín, donde montaron chozas junto al mar. Hace una semana se contabilizaban unas quince. Este sábado ya eran 80.



El ingreso multitudinario de hace dos semanas fue el resultado de un operativo organizado a través de las redes sociales y apelando a información falsa como que la frontera estaba abierta o que ningún extranjero que ingresara en territorio español por mar podría ser devuelto a Marruecos.



La mayoría de quienes cruzaron a España llegó a nado. La travesía le costó vida a más de cien inmigrantes que se ahogaron mientras intentaban alcanzar las costas de Ceuta.

“El día 15 todo el mundo entra”

Este sábado 15 de agosto estaba la mira de las fuerzas de seguridad, tanto españolas como marroquíes, luego de que se descubriera la propagación de grupos de Facebook, WhatsApp y Tik Tok en los se incentivaba a recrear el ingreso multitudinario de hace dos semanas.



“Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra” o “La gente que quiera venir el 15 que rece. Dios los va a ayudar a entrar”, eran algunos de los mensajes que fueron interceptados y alertaron a los gobiernos, a ambos lados de la frontera, para endurecer la seguridad.



Este fin de semana, España reforzó los operativos en Ceuta y en Melilla, las dos ciudades autónomas que, a pesar de encontrarse en territorio marroquí, están bajo soberanía española desde los tiempos de los Reyes Católicos.



Marruecos las reclama como propias y suma a la lista a las islas Canarias -que también integran el mapa de España-, el Sahara Occidental, partes de Argelia y de Mauritania.