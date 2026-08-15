Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia y dejó al menos 38 muertos

El balance de muertos por el terremoto de magnitud 7,7 que golpeó el este de Indonesia este sábado subió a 38, indicó un funcionario del servicio de gestión de catástrofes, revisando al alza el anterior balance de 20 fallecidos.

“Se ha confirmado la muerte de 38 personas. Dos han resultado heridas de gravedad, 11 tienen heridas leves y unas 2.000 personas evacuaron la zona por sus propios medios”, indicó en conferencia de prensa el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres,

El temblor afectó el entorno de Nusa Tenggara Oriental, una zona del archipiélago indonesio expuesta a alta actividad tectónica. El movimiento se registró a las 5:58 de la mañana, hora local, y el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó a una profundidad de 10 kilómetros y a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende.

El temblor se produjo frente a una de las áreas más sensibles de Indonesia por su ubicación sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una franja de intensa actividad sísmica y volcánica. El país está formado por más de 17.000 islas, una condición geográfica que multiplica la exposición a terremotos y vuelve más compleja la respuesta ante eventuales emergencias en distintas regiones al mismo tiempo.

Tras la sacudida, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) habia emitido una alerta temprana de tsunami para varias provincias. La advertencia alcanzó a Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur, Nusa Tenggara Occidental y Sulawesi Sudoriental, pero fue desactivado.

La agencia local Kampa precisó que el sismo golpeó el área de Mbay, en el distrito de Nagekeo, durante la madrugada. En esa cobertura, el jefe de la estación geofísica de Kupang, Arief Tyastama, señaló que, tras la actualización de la BMKG, el centro del terremoto quedó fijado a unos 30 kilómetros al noreste de Mbay-Nagekeo, en coordenadas de 8,41 grados de latitud sur y 121,39 grados de longitud este, con 15 kilómetros de profundidad.

Esa activación se produjo después de las primeras evaluaciones del organismo indonesio, que revisó sus datos iniciales y mantuvo la evaluación de un terremoto fuerte con potencial de impacto costero. Pero finalmente, los funcionarios decidieron desactivar de manera automática la alerta de tsunami.

El sismo se produjo a las 4:58:24 a. m., hora del oeste de Indonesia, y tenía el potencial de provocar un tsunami (X)



Dentro de Nusa Tenggara Oriental, varias zonas quedaron bajo estatus de Siaga, entre ellas el norte de Manggarai, el norte de Ngada, el norte de Manggarai Barat, el norte de Ende y el norte de Sikka. En Sulawesi del Sur, la categoría alcanzó a Selayar, Jeneponto y Bantaeng.

En zonas cercanas al epicentro, el temblor también se hizo sentir en escuelas durante la madrugada y a primera hora, en un clima de tensión entre los alumnos.

Hasta el momento de esos informes no habían trascendido balances oficiales sobre víctimas o daños materiales, pero de igual manera los funcionarios y medios oficiales se encuentran atentos a cualquier novedad de último momento al respecto.

Indonesia y los países vecinos enfrentan con frecuencia terremotos debido a su ubicación en el “Cinturón de Fuego” del Pacífico, una franja de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón, atraviesa el sudeste asiático y recorre la cuenca del océano Pacífico.

Las escuelas de Indonesia sintieron el sismo en plena clase

Entre los terremotos más mortales registrados en la región destaca el sismo de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra, que provocó un tsunami causando la muerte de 220.000 personas en toda la zona, incluidas unas 170.000 en Indonesia. El desastre del 26 de diciembre de 2004 figura entre los eventos naturales más letales de la historia.

En 2018, la ciudad de Palu, capital de la provincia de Sulawesi Central, sufrió un terremoto de magnitud 7,5 seguido de un tsunami, que dejó un saldo de 2.200 fallecidos. Más adelante ese mismo año, otro sismo de igual magnitud y el posterior tsunami en Palu y la isla de Sulawesi provocaron más de 4.300 muertos o desaparecidos.

Infobae