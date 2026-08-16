Terremoto en Colombia: buscan a 143 desaparecidos a casi una semana del sismo

A casi una semana del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, los equipos de emergencia continúan con los operativos de búsqueda para localizar a las 143 personas que permanecen desaparecidas.

El sismo ocurrió el lunes y tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Entre las zonas más afectadas se encuentran Cali y Pereira, donde se registraron derrumbes, edificios colapsados y miles de viviendas dañadas.

Según el último balance oficial, el desastre dejó 289 muertos y 4.187 heridos, mientras que más de 186.000 personas resultaron afectadas. Además, unas 26.945 viviendas fueron destruidas y otras 127.557 sufrieron daños.

Continúa la búsqueda entre los escombros

Los rescatistas trabajan contrarreloj para encontrar a quienes todavía permanecen desaparecidos. Las autoridades colombianas reconocieron que las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen a medida que pasan las horas, aunque los equipos mantienen las tareas de búsqueda.

Colombia cuenta además con la colaboración de equipos internacionales provenientes de Israel, Estados Unidos y Ecuador. En Cali, el equipo israelí ya participó en la recuperación de cuatro cuerpos entre los restos de un edificio que se derrumbó.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella aseguró que la prioridad continúa siendo localizar a las personas desaparecidas y salvar vidas.

Miles de viviendas y edificios fueron afectados

La magnitud del terremoto provocó importantes daños en distintas localidades del oeste colombiano. El relevamiento oficial contabilizó 66 edificios colapsados, además de decenas de miles de viviendas destruidas o afectadas.

La emergencia también alcanzó al sistema educativo: 2.838 establecimientos sufrieron daños. Ante esta situación, el Gobierno anunció que las clases continuarán de manera virtual, aunque todavía no se definió cuándo podrán retomarse de forma presencial.

Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades mantienen un puesto de mando unificado para coordinar la asistencia en las zonas más afectadas por el terremoto.

TN