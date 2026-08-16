Irán: "El estrecho de Ormuz no se puede conquistar con un tuit ni con portaaviones"

Irán rechazó este sábado las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual declaración del estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos y aseguró que no se puede conquistar “con un tuit ni con portaaviones”. Posteriormente, Teherán anunció haber acordado con Omán una ruta segura para la navegación por el paso estratégico.

Irán le responde a Trump

“Trump ha dicho que, tras la derrota de Irán, pronto declarará el estrecho de Ormuz territorio estadounidense. El estrecho de Ormuz no se puede conquistar con un tuit ni con portaaviones, ni mediante la emisión de una orden ni con un discurso electoral”, afirmó en X el viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi.

El diplomático aseveró que Irán “no se amedrenta ante las amenazas ni se deja intimidar por demostraciones de fuerza” y sostuvo que el estrecho “ha sido, es y seguirá siendo iraní”.

“Este estrecho solo se cerrará y se abrirá bajo las órdenes de Irán y, mientras no acepten la realidad de su derrota y dejen de hacer afirmaciones delirantes, Irán continuará imponiendo el bloqueo”, advirtió Gharibabadi.

Las declaraciones del viceministro iraní responden a la afirmación de Trump de que podría declarar próximamente el estrecho de Ormuz territorio estadounidense “tras derrotar a Irán”.

El acuerdo

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó que Teherán acordó con Omán una ruta segura para la navegación por el estrecho de Ormuz, aunque indicó que las conversaciones sobre algunos asuntos pendientes continúan entre ambos países para ultimar el acuerdo.

“Las conversaciones han registrado avances positivos durante las últimas tres semanas y se ha alcanzado un acuerdo sobre el mapa de la ruta de navegación”, precisó Bagaei.

Bagaei no dio detalles sobre la ruta acordada, pero explicó que los contactos entre ambos países continúan para cerrar los asuntos pendientes, entre ellos la declaración conjunta que las partes deberán emitir, y aseguró que se informará una vez que el proceso haya concluido.

El portavoz iraní subrayó que el entendimiento entre Teherán y Mascate es un acuerdo independiente entre los dos países destinado a garantizar el tránsito seguro de los buques por Ormuz y sostuvo que las negociaciones avanzaron pese a las “obstrucciones” de Estados Unidos.

El diplomático reiteró, sin embargo, que la plena normalización del tránsito comercial por el estrecho dependerá, entre otros factores, del fin de las “acciones ilegales, injerencias, amenazas y bloqueo marítimo” estadounidense, así como de la reparación de los incumplimientos de los compromisos estipulados en el memorando de entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington en junio.

Página 12