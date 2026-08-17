Israel: un ministro propuso asesinar entre "30 y 40 personas" por día en Gaza

“Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas.” El ministro de Seguridad Nacional israelí, Ben Gvir, se refirió así sobre los palestinos y llamó públicamente al asesinato de entre “30 y 40 personas” cada noche en Gaza. Gvir no tiene bajo su responsabilidad las decisiones militares de Israel, pero sí a la Policía nacional y las cárceles, donde los palestinos denuncian numerosos casos de tortura.

Las declaraciones de Gvir, que integra el gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu desde 2022, fueron publicadas en el podcast “8 de octubre” -en relación a la fecha posterior al ataque de Hamas sobre el sur de Israel en 2023- y se suma a una serie de posiciones racistas que han llegado ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU como evidencia de una “intención genocida”.

“Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche”, señaló abiertamente el jefe de la Policía israelí en el podcast conducido por Rom Braslavski, un ex rehén de Hamas y la Yihad Islámica.

Gvir aclaró que su plan involucraría “no solo a quienes representan una amenaza inmediata” y sentenció: “Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”.

El jefe de la Policía israelí es conocido por alardear de vulnerar derechos de los palestinos ciudadanos de Israel y de los detenidos de Cisjordania y Gaza. Además, dentro del gobierno de ultraderecha de Netanyahu, es uno de los funcionarios que se expresa abiertamente contra la decisión de haber reducido los ataques en Gaza para avanzar con el “plan de paz” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Gvir es conocido por haber integrado el movimiento extremista Kach, fundado por el rabino Meir Kahane, que proponía la expulsión de la población árabe y la imposición de una teocracia basada en la ley judía ortodoxa. Ese movimiento nacido en la década de 1970 fue declarado terrorista por el Estado de Israel y haberlo integrado dejó al ministro de Seguridad fuera del servicio militar obligatorio.

El funcionario no solo expresa su desprecio hacia la población palestina sino que también es uno de los colonos israelíes que vive en la Cisjordania ocupada, desde donde construyó su carrera política pidiendo por la “migración masiva de palestinos” en Gaza para colonizar la Franja con asentamientos judíos.

“Considero que toda Gaza es nuestra (...) Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno”, afirmó Gvir.

El ministro tuvo uno de sus últimos gestos de provocación y vulneración al derecho internacional cuando, en mayo pasado, humilló a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en Israel. Entonces, difundió un vídeo en el que aparecía sonriente, ondeando una bandera israelí y dando la bienvenida a los activistas mientras estos permanecían esposados, hacinados y arrodillados en el suelo.

Entre los hechos que marcan su gestión frente a la cartera de Seguridad Nacional no solo está las declaraciones de eliminación de la población árabe y las denuncias por tortura contra los palestinos en las cárceles israelíes sino también la decisión de armar a los civiles en Israel. Desde su llegada al Gobierno, el número de licencias de armas para israelíes, una de las competencias que controla su ministerio, ha aumentado un 126 por ciento.

Página 12