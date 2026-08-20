Un terremoto sacudió el centro de Perú

Un sismo de magnitud 7,2 se sintió este jueves en el centro de Perú, indicó el Instituto de Geofísica de Perú, sin generar un alerta de tsunami. El terremoto se sintió a las 13 hs (hora local) y no se reportaron víctimas o daños materiales inmediatos.



El terremoto fue percibido como "fuerte" en nueve distritos cercanos a la zona del epicentro, pero el primer informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indicó que hasta el momento no se han reportado víctimas graves o fatales.



El epicentro, a una profundidad de 108 kilómetros, se localizó a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas.



Precisamente, la gran profundidad a la que se originó provocó que se sintiera en varias regiones del país, incluida Lima, pero que no causara efectos "críticos", según adelantó el presidente del Instituto Geofísico de Perú (IGP), Hernando Tavera.



El informe del Indeci detalló que el movimiento sísmico fue percibido "fuerte" en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho, de la provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho; así como en el distrito de Nazca, en la región vecina de Ica.



Además, se sintió "moderado" en las jurisdicciones de Ica y Pisco, y fue percibido "leve" en los distritos de Aymaraes, Cotabamba y Andahuaylas en la región de Apurímac; y en Omate, Chojata, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga, en la región de Moquegua.