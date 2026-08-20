Por un intento de femicidio, la Justicia de Bolivia perita el celular de Fernando Cerimedo

La Justicia de Bolivia abrió el miércoles el celular de Fernando Cerimedo, consultor político y exasesor de Javier Milei, en medio de la investigación por el intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller.

Según informó Clarín, la fiscal Yolanda Aguilera, a cargo de la investigación, ordenó que se perite el teléfono y la computadora que tenía Cerimedo al momento de ser detenido en el aeropuerto de Santa Cruz, tras el violento ataque que sufrió la abogada y activista boliviana cuando salía de un hotel.

El peritaje a los dispositivos podría ser clave para la causa, ya que los investigadores esperan encontrar pruebas vinculadas al ataque.

En ese sentido, no será complicado acceder, ya que el asesor político aportó voluntariamente la clave para desloguear el celular cuando quedó detenido.

Más temprano, el fiscal departamental de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Alberto Zeballos, adelantó que pedirán que Cerimedo cumpla 180 días de prisión preventiva por intento de femicidio de Beller. Luego será el juez quien determine si seguirá detenido por el ataque a balazos.

“La comisión de fiscales elabora la imputación formal para Cerimedo. Con seguridad se va a requerir la medida excepcional de prisión preventiva,y será la autoridad judicial la que defina esta situación jurídica, dentro del término de 24 horas”, dijo Zeballos ante la prensa local.

La Justicia de ese país lo investiga como principal sospechoso del ataque a balazos a su exnovia. La investigación sigue ahora en dos direcciones: determinar el grado de participación que la Fiscalía le atribuye al exasesor de Milei e identificar a quiénes ejecutaron el ataque. Además, los investigadores intentan establecer si hubo otras personas involucradas en la planificación y financiamiento del atentado.

“Todavía tengo restos de balas en el cuerpo”: el testimonio de Nadia Beller tras denunciar a Cerimedo por intento de femicidio

La víctima del ataque advirtió, en declaraciones a TN, que todavía tiene “restos de balas en el cuerpo”, en medio de la investigación por el presunto intento de femicidio, por el que está acusado el consultor político.

La víctima del feroz ataque a balazos permanece internada. Dijo que le retiraron “tres o cuatro balazos” que recibió y que como producto de los tiros tiene astillado el hueso del brazo.

Beller responsabilizó a Cerimedo por la agresión: “Él me indujo a ir al lugar donde me citaron, supuestamente para conseguir una prueba contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, una prueba que él me dijo que necesitaba”.

Según la mujer, su expareja le transmitió que era “‘poco probable que en un hotel con cámaras se atrevieran a hacer algo así’”, y que le prometió que le enviaría “escoltas”, que advirtió que “nunca aparecieron”.

TN