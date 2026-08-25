Bolivia: liberaron al colombiano que era acusado por el atentado contra Nadia Beller

La Justicia boliviana liberó el lunes al ciudadano colombiano que el sábado se había entregado de forma voluntaria luego de ser sospechado de integrar la banda que atacó a balazos a Nadia Beller.

Se esperaba que la fiscalía, liderada por Yolanda Aguilera, solicitara formalmente la prisión preventiva bajo la imputación de tentativa de femicidio para los detenidos: Víctor Hugo Castaño, ciudadano colombiano, Róger A. C. y una mujer, cuya identidad no se dio a conocer.

Según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny Coca, el extranjero sería vecino del presunto autor del ataque y no estaría vinculado con el hecho, explicó el medio El Deber.

El coronel explicó que en su declaración, Castaño aportó “detalles importantísimos” a la investigación. ”Nos han dado los elementos suficientes para tener ya una hipótesis clara y también una definición del curso de la investigación”, indicó el jefe policial.

Asimismo, detalló que la Felcc mantiene a dos personas detenidas y anunció que estarán frente a un juez en una audiencia cautelar.

Una de ellas sería quien “proporcionó el arma” a uno de los autores identificados. La otra sería la pareja, “quien habría cobijado, habría mantenido el resguardo del arma de fuego utilizada”, señaló.

Castaño fue el mismo que se presentó voluntariamente a dependencias de la Felcc, donde entre lágrimas y acompañado de su madre, alegaba en su inocencia.

Nueva audiencia en la causa que investiga el ataque a Nadia Beller

La audiencia se lleva a cabo en el Juzgado 15, ubicado en el barrio Los Lotes. En esta instancia, conocida como de medidas cautelares, el Ministerio Público Fiscal expondrá el cúmulo de pruebas e indicios reunidos hasta el momento para sostener el pedido de detención.

Si bien ya declaró Castaño y posteriormente fue liberado, todavía se espera que aporten datos los otros dos detenidos.

Beller fue atacada el lunes de la semana pasada por dos personas que se movilizaban en una moto. La abogada atribuye la autoría intelectual del atentado a Fernando Cerimedo, actualmente detenido de manera preventiva en el penal de Palmasola, acusado del mismo delito de tentativa de femicidio.

La fiscalía sostiene que existen elementos que lo vincularían con la planificación del hecho, aunque la determinación definitiva de las responsabilidades penales de todos los involucrados quedará en manos del tribunal competente en los próximos días.

Qué se sabe de los detenidos

El ciudadano colombiano se presentó de manera voluntaria el sábado en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tras tomar conocimiento de que era intensamente buscado. “Yo no fui, yo no fui. Dicen que yo soy un sicario, por eso me estoy entregando, porque yo no sé nada de eso”, dijo ante las autoridades.

En su descargo, negó cualquier vínculo con el hecho, aseguró que el día del atentado se encontraba en su domicilio junto a su esposa y rechazó conocer a Cerimedo. Su madre también respaldó públicamente su inocencia.

La situación de Róger A. C. se complicó tras una serie de operativos policiales realizados entre el viernes y el sábado en distintos puntos de Santa Cruz.

Los investigadores concentran ahora los esfuerzos en determinar la trazabilidad del arma de fuego: cómo la obtuvo, a quién se la habría entregado y qué nivel de vinculación mantenía con los ejecutores materiales. Para reconstruir la secuencia, los peritos se apoyaron en el análisis de teléfonos celulares, lo que permitió trazar un recorrido que lo condujo primero al municipio de Fernández Alonso y luego a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Cerimedo, por su parte, cumple prisión preventiva por un lapso de 180 días.

TN