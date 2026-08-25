Irán prometió reaccionar a las sanciones económicas que EE.UU. anunció

El ministro de Finanzas de Irán, Ali Madanizadeh, aseguró este lunes que su país está "plenamente preparado" para afrontar las nuevas sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos, dirigidas contra los países que mantengan vínculos con Teherán.

Las medidas fueron anunciadas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante una conferencia de prensa en la que calificó la iniciativa como un "Día D económico" contra el régimen iraní.

Irán advirtió que responderá a las sanciones de Estados Unidos

En declaraciones a la cadena estatal Irinn, Madanizadeh sostuvo que Estados Unidos "al parecer, ha decidido ahora intentar otro fracaso". Según explicó, las autoridades iraníes llevaban tiempo esperando este escenario y conocían los planes de Washington.

"El Gobierno cuenta con un plan de dos años y está plenamente preparado, y lo ha estado, para estos acontecimientos", afirmó el funcionario, quien además describió las nuevas medidas estadounidenses como un intento de "ejercer terrorismo económico" contra Irán.

Madanizadeh también advirtió que la respuesta de Teherán podría superar el plano defensivo. "Sabemos cómo jugar a este juego. Esta vez, no deben pensar que nuestra respuesta será puramente defensiva y que solo nos defenderemos. También deben esperar que pasemos a la ofensiva", señaló.

Las declaraciones del ministro se producen en un contexto de creciente tensión entre Teherán y Washington, marcado por el endurecimiento de las sanciones y las respuestas anunciadas por ambas partes. El nuevo escenario genera expectativas sobre sus posibles consecuencias económicas y geopolíticas.

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