Una inundación arrasó pueblos en la frontera de Nepal con China: hay 95 muertos

Al menos 95 personas murieron este miércoles en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China, y las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.

Un torrente de lodo y escombros se desbordó de un río y sepultó edificios, lo que desencadenó una búsqueda frenética de sobrevivientes.

“Hasta el momento se reportaron 95 muertes”, declaró el vocero Abi Narayan Kafle, quien agregó que unos 28 agentes de policía también continúan desaparecidos.

Los medios estatales chinos informaron de “numerosas víctimas” a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la vecina región del Tíbet, y el presidente Xi Jinping ordenó una operación de rescate “a gran escala”.

Un video difundido por la policía de Nepal muestra el momento en que el río desbordado arrasa con varias casas en el distrito de Rasuwa. Otro registro, tomado desde un helicóptero por la empresa Altitude Air, exhibe la magnitud de la inundación en los valles del norte de ese mismo distrito. Filmaciones tomadas por testigos y por drones en el vecino distrito de Nuwakot muestran el agua arrasando estructuras a orillas del río Bhote Koshi, con edificios cubiertos de barro y caminos cortados.

Las zonas de Syabrubesi y Timure, en Rasuwa —un distrito de unos 50.000 habitantes—, resultaron especialmente afectadas, según las autoridades, que instaron a quienes viven cerca del río a buscar terreno más elevado. Syabrubesi es además el punto de partida de la popular ruta de trekking al Langtang, así como de otros caminos utilizados por peregrinos hindúes rumbo al monte Kailash Mansarovar.

“Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad de Nuwakot. “Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”, agregó.

Del lado chino, una cámara de seguridad captó el instante en que varias personas intentan huir segundos antes de que un alud de barro y agua arrase el cruce fronterizo de Gyirong, en la región del Tíbet, destruyendo edificios y vehículos a su paso. La cadena estatal china CCTV informó que “un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong”, el paso que conecta esa región autónoma con Nepal.

Xi Jinping afirmó que “la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas”, según reportó CCTV, y pidió además reforzar los sistemas de monitoreo y alerta temprana para evitar desastres secundarios.

La Oficina de Turismo de Nepal informó que, según un registro preliminar elaborado con datos de agencias y empresas de viajes, identificó a 384 viajeros reportados como desaparecidos en las zonas afectadas, entre ellos 291 ciudadanos extranjeros y 93 nepaleses. Entre los extranjeros desaparecidos figuran 105 ciudadanos indios, según precisó el organismo.

Un vocero de la policía había dicho a la agencia AFP que las autoridades todavía desconocían el alcance total de los daños, aunque aseguró que se había alertado a las personas cercanas a las riberas del río para que se alejaran. Raju Bhadel, de 56 años, contó que recibió una llamada de su cuñado durante la mañana: “Estaban llorando y dijeron que su casa fue arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido”, relató.

El vocero del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet, señaló que los helicópteros de rescate no podrán aterrizar en las zonas afectadas hasta que bajen las aguas.

La causa de la inundación no quedó clara de inmediato, aunque una crecida repentina mortal ocurrida el año pasado en el mismo río terminó siendo atribuida al vaciamiento de un lago glaciar. El Ministerio de Recursos Hídricos de Nepal informó que, entre la infraestructura dañada, se cuentan proyectos hidroeléctricos, además de rutas y puentes, lo que provocó cortes en el suministro eléctrico de la zona.

Las inundaciones y los deslaves son frecuentes durante la temporada del monzón en Nepal y en todo el sur de Asia, un fenómeno que, según los científicos, el cambio climático vuelve más intenso y frecuente.

Infobae