Desastre en Nepal: ya son 389 los muertos y no descartan un segundo alud

Más de 380 muertos, 1.300 desparecidos y cientos de turistas que nadie puede encontrar era el saldo este jueves de las inundaciones repentinas que arrasaron a ambos lados de la frontera entre Nepal y Tíbet (China) el miércoles, por el supuesto desprendimiento de un glaciar en el Himalaya.



A ambos lados de la frontera, cientos de extranjeros se encuentran desaparecidos; Nepal informa que entre ellos hay 178 turistas de la India, 127 de Nepal, 65 estadounidenses y 33 del Reino Unido. También hay decenas de efectivos del ejército y la policía desaparecidos.



A la desesperada búsqueda de sobrevivientes y el sombrío pronóstico de reconstrucción se sumó este jueves la posibilidad de una segunda riada: las autoridades chinas están en alerta por un lago de represamiento natural formado aguas arriba del puerto de Gyirong.



Las autoridades reforzaron el monitoreo de la masa de agua ante el riesgo de que la barrera natural ceda o que el agua la sobrepase y provoque una nueva inundación en las zonas ubicadas aguas abajo.



Qué pasó el miércoles



A lo largo de la frontera entre Nepal y China, un torrente catastrófico y mortal de agua y lodo de varios pisos de altura arrasó las comunidades el miércoles tras el colapso de un glaciar. Según la policía, al menos 389 personas murieron y más de 1300 están desaparecidas.