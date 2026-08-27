Sin entregar pruebas, el Comando Sur atacó una embarcación en el Caribe

Cuatro personas murieron el martes en un ataque militar estadounidense contra un barco supuestamente dedicado al tráfico de drogas en el Caribe, informaron las autoridades.

El Comando Sur estadounidense dijo en la red social X que el ataque estaba dirigido a un barco “que operaba en rutas de narcotráfico establecidas en el Caribe”. “Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico”, añadió.

Imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban una embarcación desplazándose por el agua antes de una gran explosión.

El comandante del Southcom, Francis Donovan, aseguró que la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental continuará las operaciones contra los cárteles. “Cazaremos, desmantelaremos y derrotaremos a estas redes narcoterroristas. El Comando Sur está resuelto a neutralizar el terror y la violencia de los cárteles en toda la región y en la patria de EE.UU.”, afirmó.

Reanudación de los ataques

Otras dos personas murieron el domingo, en un ataque contra una embarcación “de bajo perfil” en el Pacífico Oriental, según informó EE.UU. el lunes. Según el mando de combate, recibieron información de inteligencia que afirmaba que las víctimas eran “narcoterroristas”.

El ataque del domingo fue el primero de estas características en más de dos meses. Los reportes conocidos señalan que la última operación estadounidense contra una embarcación de este tipo ocurrió el pasado 21 de junio, aunque las autoridades no explicaron públicamente las razones por las que se produjo la pausa en las operaciones.

Las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron en septiembre del año pasado la operación “Escudo del Sur”, y el presidente Donald Trump sostuvo que su país está en guerra contra los cárteles de la droga que operan en América Latina. Bajo este argumento, su Gobierno calificó a los fallecidos como “combatientes ilegales” y defendió la capacidad de llevar a cabo ataques sin aprobación judicial.

La Administración de Trump comenzó la campaña regional contra el narcotráfico en aguas del Caribe y luego la extendió al Pacífico oriental. Según el recuento de medios, con la última operación, la ofensiva ya suma casi 70 embarcaciones atacadas y más de 220 personas muertas.

El gobierno de Trump no aportó pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estén implicadas en el tráfico de drogas.

“Ejecuciones extrajudiciales”

Las Naciones Unidas y organizaciones en defensa de los derechos humanos calificaron estos ataques como “ejecuciones extrajudiciales” y denunciaron que entre las víctimas se encuentran pescadores y contrabandistas de combustible.

En este sentido, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo que EE. UU. está obligado a respetar el derecho internacional, incluido el contenido en los tratados contra el narcotráfico y de los que los este país también forma parte.

El organismo de derechos humanos también aclaró que lo que corresponde en la lucha contra el tráfico de drogas es utilizar métodos policiales, como la interceptación legal de embarcaciones y la detención de los sospechosos.

“Víctimas de asesinatos”

Incluso el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, declaró a la Casa Blanca que los ataque contra embarcaciones que presuntamente transportaban droga probablemente mataron ilegalmente a “personas que no están involucradas en el narcotráfico”.

“Son víctimas de asesinato”, escribió el demócrata en una carta para Trump, luego de acceder a información clasificada que fue proporcionada al Congreso. A su vez, afirmó que Washington “participa de ataques violentos y mortales contra personas muy por fuera de lo permitido por la ley”

“Los ataques de las Fuerzas Armadas de EE.UU. contra presuntas embarcaciones de droga probablemente han matado ilegalmente a personas que no están involucradas en el narcotráfico”, sentenció Kaine.

A su vez, el senador que integra la Comisión de Servicios Armados del Senado le pidió a Trump “examinar las circunstancias de estos ataques” y poner fin a lo que calificó como una operación “ilegal, costosa e ineficaz”.

El senador señaló que Estados Unidos tiene tres criterios para atacar las embarcaciones, pero reconoció que no podía comunicarlos públicamente, porque los conoce gracias a audiencias a puerta cerrada, con altos responsables militares. Sin embargo, Kaine destacó: “La presencia de narcóticos a bordo nunca ha sido un criterio para atacar”.

Por otro lado, datos oficiales publicados por el diario estadounidense The Washington Post el pasado julio advirtieron que estos ataques no frenaron el flujo de cocaína al país norteamericano, sino que están haciendo que las estructuras criminales desarrollen nuevas estrategias.

Según el periódico, la Administración de Control de Drogas (DEA) señaló en un informe que las ofensivas de Washington no modificaron la oferta ni el precio de la cocaína en EE.UU. A su vez, las organizaciones criminales comenzaron a cambiar las lanchas rápidas por embarcaciones grandes, y a desplazarse cerca de las costas y abandonar las aguas internacionales, donde tienen más chances de ser atacadas.

De acuerdo con la evaluación de la DEA, los traficantes apuestan cada vez más por el transporte aéreo. “Despegan de pistas de aterrizaje clandestinas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela y se dirigen al este, a Guyana y Surinam, para evitar a las fuerzas estadounidenses”, explicó The Washington Post.

Página 12