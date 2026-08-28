Desastre en Nepal: la riada formó un nuevo lago y temen otro colapso

Los rescatistas sacaron el viernes a sobrevivientes cubiertos de un lodo marrón oscuro y helicópteros trasladaron a personas varadas a zonas seguras, mientras Nepal y China se apresuraban a responder a las catastróficas inundaciones repentinas que se han cobrado la vida de más de 500 personas y dejaron más de 1.500 desaparecidos.



La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal dijo que la cifra de muertos en el país subió a 538, y que más de 3.700 personas han sido rescatadas. Más tarde, la policía de Nepal elevó el número de fallecidos a 547.



En el lado chino de la frontera, donde la cifra de víctimas mortales se incrementó a cinco el viernes, había poca información sobre los sobrevivientes, mientras la prensa estatal mostraba evacuaciones de aldeas y los esfuerzos de los líderes por dirigir el operativo de ayuda.



Los medios estatales de China habían reportado previamente que 558 personas estaban en paradero desconocido. Al otro lado de la frontera, la agencia de gestión de desastres nepalí indicó el viernes que 977 personas seguían desaparecidas. Cientos de ellas eran extranjeros que estaban en la zona para trabajar, hacer excursiones o peregrinar a un monte sagrado.



En tanto, la policía de Nepal emitió una nueva alerta después de recibir información acerca de la rotura de una represa del lado del Tíbet. Se indicó al personal de seguridad y a los equipos de rescate y ayuda que se mantuvieran en máxima alerta y se trasladaran de inmediato a un lugar seguro.