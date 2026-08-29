Al menos 37 muertes en Ucrania por un ataque ruso

Un dron ruso alcanzó un almacén al oeste de Kiev que podría haber estado almacenando municiones ilegalmente en una zona residencial, según funcionarios ucranianos, lo que provocó explosiones e incendios que dañaron decenas de viviendas y edificios cercanos y causó la muerte de 37 personas en uno de los ataques más mortíferos de la guerra este año.



El ataque del viernes por la noche contra el almacén en Myla, una aldea en el distrito de Bucha, se produjo en el segundo de tres días de ataques rusos casi ininterrumpidos que han alterado gravemente la vida en y alrededor de la capital ucraniana. Funcionarios de Kiev dijeron que un dron impactó el edificio, aunque no especificaron si era uno de los drones a reacción que Rusia ha estado utilizando cada vez más para perforar las defensas de Ucrania.



El operativo causó un incendio en el distrito de Bucha, al oeste de Kiev, que se propagó a viviendas y dañó al menos 50 edificios residenciales, explicó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional local. Medios locales lo citaron posteriormente diciendo que 34 de los fallecidos eran residentes de una residencia para mayores y personas con discapacidad. Más de 370 personas fueron evacuadas.



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lo describió como una “situación terrible” y dijo que parecía ser el resultado de una “terrible negligencia por parte de quienes almacenaron explosivos justo al lado de la gente”.



El ataque al almacén fue seguido de una detonación, dijo Zelenskien un comunicado. No especificó qué se guardaba en el sitio, pero señaló que la ley ucraniana prohíbe almacenar munición cerca de las viviendas de la gente y que se abrieron diligencias penales.



“Los que permitieron que esto ocurriera deben rendir cuentas por sus decisiones”, manifestó Zelenskyy.



El primer ministro del país, Serhii Koretskyi, tampoco ofreció información sobre el almacén alcanzado, pero hizo referencia a un ataque de julio contra el suburbio de Vyshneve de la capital, que golpeó un depósito de municiones, mató a 22 personas y desencadenó grandes detonaciones e incendios que arrasaron viviendas cercanas.



“Desafortunadamente, ya podemos ver que la terrible tragedia en Vyshneve no ha servido de lección”, dijo Koretskyi. “En el quinto año de una invasión a gran escala, cometer los mismos errores es una negligencia criminal. Y todos los culpables, sin excepción, deben ser castigados”.