España: activista de ultraderecha realizó un saludo nazi frente a la embajada de Marruecos

Una activista neonazi hizo el saludo nazi ante otros extremistas frente a la Embajada de Marruecos en España, durante una protesta vinculada a la crisis migratoria en Ceuta, profundizada la semana pasada tras la llegada masiva de inmigrantes.

El hecho protagonizado por la joven llamada Isabel Peralta no es un hecho aislado, ya que tiene un reiterado historial de discursos de odio y acciones de provocación pública, que ya le valió una condena judicial. En 2021, encabezó otra concentración frente a la Embajada marroquí en Madrid, en medio de la crisis diplomática entre ambos países por la llegada masiva de migrantes a Ceuta. En esa ocasión, tomó un altavoz y lanzó consignas como “muerte al invasor” y “no es inmigración, es una invasión”.

En 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Tsjm) confirmó su condena a un año de prisión por el delito de provocación a la discriminación y al odio. La sentencia ratificó el fallo de la Audiencia Provincial, que concluyó que sus declaraciones tenían como objetivo “denigrar al colectivo de inmigrantes marroquíes y despertar la hostilidad hacia ellos”.

Además de ello, Peralta fue expulsada de Alemania 2022 y sancionada con una prohibición de entrada de por vida tras ser interceptada en el aeropuerto de Frankfurt con una bandera nazi y un ejemplar del Mein Kampf, el libro que Adolf Hitler escribió en la cárcel en 1925.

El reciente saludo nazi de Peralta ocurrió tras los hechos de la semana pasada, en los que más de 50.000 personas cruzaron irregularmente la frontera entre Marruecos y Ceuta en apenas 24 horas, un episodio en el que murieron al menos 72 personas, según el Gobierno español. Las autoridades locales de Ceuta cifran en 88 las personas fallecidas, y Marruecos admitió once muertos en su territorio.

Página 12