Uruguay descartó mediar en la crisis diplomática entre Argentina y Brasil

El Gobierno de Uruguay descartó este lunes cualquier mediación en la crisis diplomática entre Argentina y Brasil. La tensión creció por las descalificaciones del presidente Javier Milei hacia su par, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Este es el momento de pensar más en construir que en confrontar o generar choques internos”, afirmó el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, tras participar de un debate que reunió a parte de los candidatos a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Milei reiteró el domingo sus acusaciones contra Lula, a quien calificó de “ladrón” y “corrupto”, una semana después de que expresiones similares desencadenaron la crisis diplomática con Brasil.

Lubetkin señaló que el Gobierno uruguayo sigue la situación “muy de cerca”, pero descartó una eventual mediación del presidente Yamandú Orsi en las tensiones entre ambos países. Consideran que se trata de un “diálogo entre brasileros y argentinos”.

“Cualquier elemento de tensionamiento del Mercosur no ayuda para nada. Tensiona y no facilita en un momento tan importante del Mercosur”, sostuvo el canciller.

Además, afirmó: “Está claro que para nosotros tienen que bajar estas tensiones, pensar una lógica de Estado y de Presidencia, porque el Mercosur está en un momento extraordinario con la Unión Europea, con el Efta (Asociación Europea de Libre Comercio) y en el diálogo con los asiáticos”.

Con información de TN.