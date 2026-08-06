Miles de camiones varados en la frontera con Chile

Las intensas nevadas que se registraron en la zona de Cuyo todavía mantienen sus consecuencias con miles de camiones que están varados en Mendoza y Neuquén. A pesar de los trabajos para liberar las trazas, los pasos fronterizos con Chile siguen cerrados y se esperan nuevas nevadas fuertes en varias provincias para las próximas horas.



Una estimación de las autoridades de la zona indica que en los pasos fronterizos de Neuquén hay 1.200 vehículos, mientras que en el Paso del Cristo Redentor, uno de los más importantes para la conexión con el Pacífico, hay cerca de 2.000 camiones estacionados esperando para cruzar.



Un dato no menor es que el cruce de Mendoza, por la Ruta Nacional 7 que va directo a Santiago de Chile, lleva 23 días cerrado y no hay novedades sobre cuándo podría reabrir. Por lo pronto, las autoridades de Vialidad Nacional siguen con los trabajos para remover la nieve acumulada en los caminos de la zona.



En Mendoza, el tramo entre Puente del Inca y la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor continúa cerrado para toda clase de rodados, con voladuras de nieve sobre la calzada.