El Senado de EE.UU. declaró en desacato al médico que guió políticas contra el Covid

Un comité del Senado votó declarar en desacato al Congreso a Anthony Fauci, el científico que lideró la respuesta de Estados Unidos a la pandemia del Covid, por negarse a responder preguntas durante una audiencia la semana pasada.



El caso abre interrogantes judiciales, políticos y de confianza en la sanidad del país porque los demócratas denuncian “caza de brujas” contra ex funcionarios por parte del gobierno de Donald Trump, los republicanos insisten en que los científicos engañaron a la población y los ciudadanos reciben mensajes sanitarios contradictorios.



Fauci, de 85 años y ya retirado, invocó su derecho constitucional, amparado por la Quinta Enmienda, a no declarar y se negó a responder a todas las preguntas que le formularon durante las tres horas que duró la sesión del comité de Seguridad Nacional del Senado el jueves.



Los republicanos del panel, liderados por el senador Rand Paul de Kentucky, sostienen que Fauci no tiene derecho a la protección de la Quinta Enmienda. La razón, dicen, es que, en su último día en el cargo, el ex presidente Joe Biden concedió a Fauci y a otras personas un “indulto preventivo” incondicional que lo protege de ser procesado a nivel federal por sus acciones desde 2014 hasta el 19 de enero de 2025. Trump había anunciado antes que tomaría represalias contra funcionarios.