No cede la amenaza terrorista en Colombia: atentaron contra un peaje

Un día después que el populista ultraconservador Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia de Colombia con un fuerte discurso de mano dura contra el crimen y los grupos rebeldes, un ataque con explosivos se registró en el sudoeste del país, informó el sábado el ejército.



Fue poco después que, en una de sus primeras medidas como presidente, De la Espriella anunció el fin del diálogo con los grupos armados.



La explosión se registró en el peaje de Mandiva, ubicado en la vía Panamericana, la principal arteria vial del sudoeste del país. El ejército detalló que dos vigilantes que cuidaban la infraestructura sufrieron heridas leves.



El reporte agregó que, según uno de los vigilantes, se trató de la detonación de un vehículo que fue abandonado por una persona que luego huyó en una motocicleta.



De acuerdo con información preliminar del ejército, el ataque habría sido perpetrado por las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se sumó al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.



En tanto, militares resguardan la zona donde, junto a perros entrenados, recorren el área para descartar la presencia de otros artefactos explosivos, indicó el ejército en su cuenta de X.



La ministra de Transporte, Elsa Noguera, condenó el “atentado terrorista” y aseguró que “Colombia no se va a arrodillar ante la violencia”.