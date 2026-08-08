Murieron cuatro personas en otra tragedia con un helicóptero en Río de Janeiro

Un accidente de helicóptero causó este sábado la muerte de cuatro personas en Río de Janeiro, entre ellas, tres turistas colombianas de una misma familia que celebraban los 15 de una adolescente y se habían dividido para realizar vuelos panorámicos.



Las víctimas son Lidia Rocío Cubillos (59 años), Wendy Manrique Cubillos (37), Sofía Murillo (17) y el piloto, Alessandro Rocha. El helicóptero Robinson R44 se estrelló cerca de las 11 en el Parque Nacional de Tijuca, una zona boscosa de gran densidad en la ladera de una montaña.



Los bomberos confirmaron que el piloto -que tenía 20 años de experiencia- y las tres mujeres quedaron irreconocibles debido a las quemaduras y difundieron imágenes que muestran la aeronave envuelta en llamas en el corazón del bosque, en un terreno escarpado y de difícil acceso.



Las mujeres habían contratado una excursión de la empresa Voos Rio Panorâmico (VRP), que ofrecía un sobrevuelo por distintos puntos emblemáticos de Río de Janeiro, incluido Floresta da Tijuca, donde se produjo el accidente. El helicóptero con matrícula PP-MFS, medía 11,65 metros de largo y podía alcanzar una velocidad de 240 km/h.



El tour dura entre 25 y 30 minutos y habían sacado la modalidad sin puertas, a un precio de 2.500 reales según el ticket al que accedió el portal de noticias G1.



La víctimas formaban parte de un grupo de seis personas de una misma familia que había viajado a la ciudad brasileña para celebrar los 15 años de una adolescente, reveló la cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, a la prensa. La abuela, una tía y una prima de la cumpleañera fallecieron en el accidente.



El grupo se había dividido en dos porque el helicóptero tenía capacidad para llevar solo a tres pasajeros. La adolescente de 15 años se quedó en el hangar.