Trump prometió dinero a los ciudadanos si su partido gana las elecciones

En un anuncio que Javier Milei y su gobierno no dudarían de calificar como “plan platita”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a prometer que pagará cinco mil dólares a cada ciudadano estadounidense si su partido gana las elecciones legislativas.

Trump lanzó la promesa durante la convención nacional del partido Republicano en Dallas, Texas. Tras afirmar que EE.UU. está “haciendo una fortuna” a través de los aranceles que impuso a decenas de países, el mandatario dijo que si su partido triunfa en los comicios piensa pagar lo que llamó un “dividendo”.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares. Se llamará el dividendo Trump”, insistió.

Tras el discurso de Trump, el vicepresidente JD Vance saió a defender la promesa de los cinco mil dólares. Afirmó que los aranceles de Estados Unidos “generaron muchos ingresos” y que el “dividendo de Trump” era una forma de beneficiar a los estadounidenses.

“Lo que el presidente acaba de decir es... Si nos mantienen en el poder y nos permiten seguir haciendo estas cosas, entonces compartirán parte de los beneficios de esta increíble riqueza”, dijo Vance en una entrevista con Fox News. “No creo que sea una idea polémica”, agregó.

Las elecciones de medio término

Los republicanos enfrentan unas apretadas elecciones legislativas en noviembre, en las que históricamente el partido en poder pierde escaños en la Cámara de Representantes.

Las últimas encuestas proyectan una victoria demócrata para el control de la Cámara Baja y una probabilidad 50/50 en la mayoría del Senado, según indicó este martes el agregador de resultados de encuestas Decision Desk HQ.

En las elecciones de término medio del próximo 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 que componen el Senado

Una inusual convención republicana

A petición de Trump, el partido republicano celebra el miércoles y jueves una inusual convención nacional, ya que estas usualmente tienen lugar en los años donde hay elecciones presidenciales para elegir el candidato a la Casa Blanca.

El evento está centrado en la figura de Trump, quien dio un discurso por más de una hora en la noche del miércoles. Participan también miembros del gabinete de Gobierno, legisladores, figuras del espectáculo y políticos conservadores.

“Les pido que finjan que estoy en la boleta de votación. Estoy en la boleta, solo una vez más”, dijo el presidente al público para intentar sostener a los candidatos republicanos.

Las anteriores promesas de dinero de Trump

No es la primera vez que el presidente republicano promete entregar dinero directamente a los estadounidenses.

A inicios de su mandato, el ahora difunto Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), liderado por Elon Musk, prometió también un “dividendo” a más de 79 millones de hogares, que no terminó efectuándose.

A su vez, a principios de este año, en el punto álgido de la guerra arancelaria, el mandatario flotó la idea de dar cheques por 2.000 dólares a los ciudadanos de clase media y baja, una promesa que tampoco se llevó a cabo.

Página 12