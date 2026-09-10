Trump promete regalar 5.000 dólares a cada adulto si los republicanos ganan

El presidente Donald Trump cerró en la noche del miércoles la primera jornada de una inédita convención republicana organizada antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos y buscó revitalizar a su partido con el anuncio sorpresivo de un "plan platita" electoral: si su partido mantiene el control del Congreso después de los comicios de noviembre, otorgará a cada adulto estadounidense un “dividendo” de 5.000 dólares. "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares", dijo Trump durante la convención. "Se llamará el Dividendo Trump".



No dio detalles sobre cómo pagaría ese monto y como funcionaría el desembolso, que significaría una fuerte erogación estatal, calculada en 1,2 billones de dólares. Pero con su propuesta –de dudosa concreción-- buscó sin dudas tomar el centro de la escena, movilizar a sus bases y seducir a los independientes para que salgan a votar en unas elecciones que se asoman adversas para los republicanos.



El vicepresidente James Vance, preocupado salió luego a intentar aclarar que no se trata de una compra de votos. "Lo que el presidente afirma es que, si los republicanos se mantienen en el poder, los estadounidenses se beneficiarán de la increíble riqueza generada", dijo en un enorme esfuerzo retòrico.