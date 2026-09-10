Preocupación en Estados Unidos por el desarrollo de la IA en China

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, lanzó una dura advertencia sobre la competencia tecnológica con China y aseguró que, si Pekín logra ganar la carrera por el desarrollo de la Inteligencia Artificial, el país norteamericano podría perder buena parte de las ventajas económicas, militares y estratégicas que hoy le permiten mantener su posición de liderazgo global.

"No habrá un pasado mañana si China se adelanta en inteligencia artificial", afirmó Bessent, quien sostuvo que en ese escenario "nada más importará". Según explicó, el dominio de esta tecnología podría volver irrelevantes algunas de las principales fortalezas estratégicas de Washington, incluso su enorme capacidad militar.

Durante un evento realizado en Washington, el funcionario señaló que EEUU cuenta con un presupuesto de Defensa de u$s1,5 billones, pero advirtió que ese nivel de gasto podría no ser suficiente para garantizar la seguridad del país si China consigue imponerse en el desarrollo de la IA.

La preocupación de Bessent parte de la importancia que la inteligencia artificial tendrá en áreas como defensa, inteligencia, ciberseguridad, producción industrial y desarrollo tecnológico. En otras palabras, el país que consiga desarrollar sistemas de IA más avanzados podría obtener una ventaja significativa sobre sus rivales en múltiples sectores al mismo tiempo.

"No podemos hacer una pausa porque los chinos no la harán", afirmó Bessent al referirse a la competencia tecnológica entre las dos potencias.

Sin embargo, el secretario del Tesoro también sostuvo que China todavía enfrenta dificultades para superar a EEUU. Durante otra intervención en la Universidad Metodista del Sur (SMU), en Dallas, argumentó que las compañías chinas dependen en buena medida de los avances desarrollados por empresas estadounidenses.

En ese sentido, cuestionó especialmente el uso de la denominada "destilación", una técnica utilizada para entrenar modelos de inteligencia artificial más pequeños a partir de las respuestas generadas por modelos más grandes y sofisticados.

¿Qué es la "destilación" de modelos de IA?

La destilación es una técnica legítima dentro del desarrollo de inteligencia artificial: permite que un modelo más pequeño aprenda determinados comportamientos y capacidades de otro modelo más grande. De esta manera, es posible crear sistemas que requieran menos recursos y sean más baratos y rápidos de ejecutar.

La acusación de Washington es diferente. Según las autoridades estadounidenses, algunas empresas chinas estarían utilizando esta técnica para reproducir a gran escala capacidades de modelos desarrollados por compañías estadounidenses, lo que les permitiría acelerar sus propios desarrollos sin tener que invertir el mismo tiempo y recursos en investigación.

El FBI, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y otras autoridades estadounidenses acusaron el martes a seis empresas chinas, entre ellas DeepSeek, Moonshot AI y Alibaba, de utilizar esta metodología para copiar tecnología estadounidense.

Bessent resumió su posición con una comparación: afirmó que la práctica es como "mirar por encima del hombro de alguien y copiar sus deberes". A su juicio, una estrategia basada en copiar los avances de otro país puede permitir reducir distancias, pero no necesariamente alcanzar el liderazgo tecnológico.

La disputa tecnológica entre EEUU y China

Las declaraciones de Bessent se producen en un momento de creciente competencia entre Washington y Pekín por el liderazgo tecnológico. La inteligencia artificial se convirtió en uno de los principales escenarios de esa disputa, junto con los semiconductores, las tierras raras y otras tecnologías consideradas estratégicas.

La discusión también se da poco antes de la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, prevista para finales de este mes, después de varios meses de negociaciones destinadas a reducir las tensiones entre las dos mayores economías del mundo.

Aunque ambos países mantienen una tregua comercial que permitió suspender o reducir parte de los aranceles que se habían impuesto mutuamente, continúan abiertos numerosos conflictos vinculados al comercio y la tecnología.

Entre ellos se encuentran las restricciones a empresas de ambos países, el acceso a semiconductores avanzados, el control de minerales estratégicos y el desarrollo de la inteligencia artificial.

A este escenario se sumaron además las nuevas sanciones de Washington contra Irán, que alcanzan a sociedades de Hong Kong y empresas chinas acusadas por Estados Unidos de facilitar a Teherán compras, pagos, transporte marítimo y tecnología.

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