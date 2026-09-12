Ucrania: investigan el reclutamiento ilegal de más de 300 peruanos

La Fiscalía del Perú anunció una investigación para determinar el reclutamiento ilegal de más de 300 peruanos por parte de Rusia, que los habría enviado al frente de batalla en la guerra contra Ucrania, un conflicto que lleva más de cuatro años de incesantes avances y retrocesos. A inicios de agosto hubo una congregación frente a la embajada rusa en Lima integrada por familiares de hombres que, se presume, fueron reclutados por las autoridades del país euroasiático.



También en agosto, la Cancillería peruana aseguró que fueron más de 450 los incorporados a las filas de Rusia, de los cuales murieron al menos once y desaparecieron más de cien.



La protesta frente a la embajada de Rusia en Lima de principios de agosto parece haber surtido efecto. Este viernes el Ministerio Público del Perú informó de forma oficial que la Fiscalía de ese país investiga el reclutamiento de más de 300 ciudadanos hombres peruanos por parte de las autoridades de Rusia. La fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, mantuvo este viernes una reunión con familiares de las víctimas para detallar los avances en las investigaciones.



Una carpeta fiscal contiene los casos de 202 agraviados y está a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, mientras que las 21 carpetas restantes están en manos de Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.



Los casos de hombres reclutados se denunciaron en diferentes zonas del país.