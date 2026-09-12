Murieron 16 adultos mayores en un geriátrico que se incendió en Chile

Un descomunal incendio en un geriátrico de la localidad chilena de Pitrufquen provocó la muerte de 16 ancianos que estaban allí alojados y obligó a hospitalizar a otros ocho, en un siniestro que generó gran conmoción este sábado en todo Chile, especialmente porque el hogar funcionaba sin habilitación.



El incendio comenzó el viernes por la noche en la residencia de adultos mayores "El Edén", en el sur de Santiago de Chile, donde los bomberos tuvieron que trabajar hasta las primeras horas de este sábado para apagar las llamas, según lo informado por el municipio de Pitrufquén, en la región de Araucanía.



Decenas de bomberos policías y personal de asistencia trabajaron arduamente para luchar contra el incendio en el geriátrico que funcionaba en una vivienda de una sola planta y que quedó luego completamente destruido.



Videos de cámaras de seguridad y de vecinos de la zona se volvieron virales cuando mostraban las enormes llamaradas y humo elevándose por encima del inmueble, vistas a distancia debido a la oscuridad de la noche.



Durante la mañana bomberos aún realizaban el trabajo de limpieza de escombros y removían techos de calamina metálica que se desplomaron. Policías acordonaron la zona por seguridad.



En la residencia geriátrica en Pitrufquén, a 640 km al sur de la capital, Santiago, había un total de 24 ancianos y en el momento del accidente solo una cuidadora.



Diez ancianos sobrevivieron y fueron trasladados al hospital local, informó la alcaldesa Jacqueline Romero en una declaración difundida por las redes sociales municipales.



También desde el municipio expresó su "dolor y consternación ante el fallecimiento de 16 personas mayores en este siniestro".



"Es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado (...) haciendo contención a las familias", aseveró la jefa comunal.