Irán cruzó a Donald Trump por defender la guerra

Irán cruzó este sábado a Donald Trump y calificó de “absurdo” que Estados Unidos aproveche las conmemoraciones del aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para justificar la guerra en Medio Oriente. En este sentido, aseguró que esos argumentos contienen “contradicciones fundamentales”.



“Invocar el aniversario del 11-S para justificar una guerra temeraria e ilegal contra Irán es absolutamente absurdo”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado en la red social X.



Según el diplomático, “una guerra criminal que ha implicado el asesinato de autoridades de un Estado soberano y ataques contra civiles, incluidos mujeres y niños, no puede adquirir coherencia moral simplemente envolviéndola en el lenguaje de la lucha contra el terrorismo”.



Bagaei recordó también que los autores de los atentados del 11-S no eran iraníes y sostuvo que la denominada “guerra contra el terrorismo” provocó años de guerra en Afganistán e Irak, que causaron “muertes de civiles y una devastación a gran escala”.



Trump volvió a escalar la tensión con Irán al aprovechar este viernes la conmemoración del 25 aniversario del 11-S para defender la guerra contra Irán y prometer que la República Islámica nunca obtendrá un arma nuclear.



“Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear”, afirmó el mandatario durante una ceremonia celebrada en el Pentágono.



Trump optó por encabezar un homenaje en el Pentágono, en lugar de hacerlo en la "zona cero", donde estuvieron el vicepresidente, JD Vance; todos los expresidentes vivos del país; y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.



Durante su discurso, el líder republicano sostuvo que Estados Unidos no puede olvidar "aquel momento de inmensa y horrible maldad" ocurrido hace 25 años, pero también destacó la respuesta del país ante aquella "perversidad".



"Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. La única opción es la victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar", declaró.



EE.UU. e Israel lanzaron una guerra contra Irán el 28 de febrero pasado, con ataques contra instalaciones nucleares, militares y civiles del país persa y murieron más de 3.400 personas