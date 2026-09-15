Estados Unidos confirmó que tiene armas en el espacio: Rusia y China lanzaron advertencias

Estados Unidos confirmó por primera vez en la historia que tiene armas en el espacio. La revelación generó fuertes cuestionamientos de China y Rusia por el riesgo de una mayor militarización orbital. Washington argumentó que los sistemas pueden utilizarse para proteger a sus fuerzas frente a posibles acciones hostiles.

La confirmación fue realizada por la Fuerza Espacial estadounidense, que no precisó cuántas armas fueron desplegadas ni qué tipo de sistemas se encuentran actualmente en órbita. El organismo las describió como herramientas destinadas a disputar y controlar el dominio espacial.

Según la información difundida por Estados Unidos, los sistemas están preparados para cumplir funciones tanto ofensivas como defensivas. Las armas no cinéticas pueden incluir láseres destinados a cegar satélites, e incluso interferencias electromagnéticas o cibernéticas contra enlaces de datos.

China y Rusia en la disputa

Luego del comunicado de Estados Unidos, el ministerio chino de Relaciones Exteriores se opuso a la medida y advirtió contra la "militarización del espacio exterior".

"Instamos a la parte estadounidense a que deje de ampliar sus capacidades militares y de prepararse para una guerra en el espacio exterior", declaró el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun.

Del mismo modo, Rusia también reclamó que el espacio permanezca libre de armas y destacó la existencia de un consenso internacional para avanzar hacia su desmilitarización. El Kremlin sostuvo que ese objetivo debe continuar siendo parte de los esfuerzos internacionales.

La Fuerza Espacial estadounidense considera que China y Rusia representan potenciales amenazas para sus intereses en órbita. Según Washington, Pekín desarrolla capacidades espaciales y contraespaciales como parte de su modernización militar, mientras Moscú contempla el espacio como un posible escenario de combate.

La disputa se desarrolla sobre un marco internacional que prohíbe determinados sistemas, aunque no contempla todas las tecnologías militares desarrolladas en las últimas décadas. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, firmado en 1967, impide colocar en órbita armas de destrucción masiva.

Desde entonces, las principales potencias exploraron distintas formas de afectar las capacidades espaciales de sus adversarios. Los satélites ocupan un lugar estratégico porque resultan fundamentales para las comunicaciones militares, la vigilancia y los sistemas de navegación.

Con información de Clarín.



