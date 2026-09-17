Trump planea reunirse con su par venezolana en la cumbre de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, la próxima semana, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, informó este jueves el diario Axios, lo que supondría el primer encuentro entre ambos.



Trump tiene previsto pronunciar el martes su discurso ante la Asamblea General y reunirse con líderes del golfo Pérsico para abordar la guerra en Irán.



Sin embargo, según fuentes consultadas por el diario estadounidense, también quiere encontrar un espacio para mantener una reunión bilateral con Rodríguez.



El pasado domingo, Trump ya declaró a periodistas a bordo del Air Force One que existía la posibilidad de que se reuniera próximamente con la líder venezolana.



De confirmarse, sería el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá.



Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Nicolás Maduro en Caracas en enero pasado, la Administración de Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y ha restableció la diplomacia, rota desde 2019.



El mayor ejemplo del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo en el acuerdo petrolero que permitirá a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.