Nueva votación para la ONU: un “mal día” para Grossi y cambio de favorita

La tercera “votación indicativa” del Consejo de Seguridad en la elección para definir al sucesor de António Guterres como secretario general de la ONU volvió a arrojar señales de una falta de consenso en el organismo, aunque dejó a la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y a la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett como principales contendientes en la carrera, al tiempo que el diplomático argentino Rafael Grossi perdió terreno.



Según fuentes diplomáticas citadas por medios especializados, en la ronda a puertas cerradas celebrada en Nueva York, Grynspan lideró la votación al obtener nueve respaldos y superó a Rodrigues-Birkett, quien mantuvo los ocho apoyos que la habían dejado primera en la anterior ronda, celebrada el 21 de agosto.



Sin embargo, ambas tuvieron una elevada cantidad de rechazos (cinco y seis, respectivamente, más un voto de “no opinión”), lo que deja abierta la carrera y hasta la posibilidad de que se sumen nuevos contendientes. Esta ronda volvió a ser secreta, por lo que se desconoce cómo votó cada uno de los 15 miembros del Consejo, de los cuales cinco son permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña) y tienen derecho a veto.



Para Grossi, en tanto, la votación resultó negativa. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cuya candidatura fue impulsada por el gobierno de Javier Milei, perdió dos apoyos y cayó a cinco, al tiempo que sumó otros dos “no apoya” y subió a ocho (mantuvo los dos “no opinión”).



Así, Grossi quedó en una línea similar a la del político ugandés Olara Otunnu, excandidato presidencial opositor y antiguo funcionario de ONU, que tuvo cinco apoyos, siete rechazos y tres “no opinión”.