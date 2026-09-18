Trump vetó a CNN y otros dos medios estadounidenses de la Casa Blanca

En una nueva escalada de sus recurrentes ataques a los medios de comunicación norteamericanos, el presidente Donald Trump elevó a un punto crítico ese tenso vínculo al anunciar este viernes que vetó “con efecto inmediato” el ingreso a la Casa Blanca a los medios CNN, Msnow y Politico por “difundir noticias falsas” y “ficciones y mentiras” sobre él y su administración.



La intempestiva decisión del mandatario, quien desde su regreso al poder en enero del año pasado protagonizó diversos choques con la prensa disgustado por la cobertura sobre su gestión, fue denunciada por la CNN y advirtió que “si llegara a materializarse la prohibición con la que amenazó Trump constituiría un ataque ilegal contra ese derecho fundamental protegido constitucionalmente”.



El anuncio tomó por sorpresa esta tarde a los periodistas de los medios afectados en las instalaciones de la Casa Blanca. Trump no detalló cómo se aplicaría la prohibición, que supone una grave escalada en sus ataques a la libertad de prensa.



“Politico seguirá informando con imparcialidad sobre esta administración y las futuras. Defenderemos con firmeza nuestros derechos consagrados en la Primera Enmienda frente a cualquier intento de restringirlos”, afirmó el medio digital en un comunicado.



“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo la entrada a la Casa Blanca a CNN, Msnow (¡que recientemente cambió su nombre de Msnbc debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y Politico (receptores de una suscripción ilegal y ridícula de ocho millones de dólares, un récord histórico, directamente del gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato del corrupto Joe Biden, para mantenerlos ‘a flote’. ¡A mí eso me parece corrupción!), como resultado de su constante difusión de ‘reportajes’ de noticias falsas“, disparó Trump a través de su red Truth Social.