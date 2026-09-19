Bachelet se bajó de la carrera a la Secretaría General de la ONU

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet anunció este sábado que decidió no continuar con su candidatura para presidir la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin especificar los motivos.



Bachelet, dos veces presidenta de Chile, se había ubicado en el penúltimo lugar en la ?última votación informal del viernes de la ONU. La exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan figura como la favorita para convertirse en la décima secretaria general de la ONU.



“Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura a la Secretaria General de Naciones Unidas”, dijo Bachelet, de 74 años, en su cuenta de Instagram.



“Algunos creerán que no eran los ?tiempos para una candidatura como la que quise representar, en un momento en que soplan fuertes vientos contra principios como el multilateralismo; contra el derecho internacional, que está siendo violado repetidamente; contra la realidad del cambio climático, que algunos continúan haciendo negar a pesar de la evidencia científica; y contra la democracia y los derechos humanos, que están bajo amenaza”, agregó.



“La próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina”, sostuvo Bachelet, quien también fue durante años Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En los más de 80 años de historia de la ONU nunca ha habido una mujer secretaria general.