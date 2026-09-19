Alerta aérea y explosiones en el corazón petrolero de Oriente

El portavoz militar de los hutíes de Yemen, Yahya Sarea, afirmó este sábado que el grupo insurgente atacó con misiles objetivos militares en Arabia Saudita, en la capital, Riad, y en la ciudad portuaria e importante centro petrolero de Yanbu, a orillas del mar Rojo.



En una declaración televisada, Sarea afirmó que en las operaciones se empleó un gran número de misiles balísticos y de crucero, así como drones, y que estos alcanzaron sus objetivos en la capital saudí y las instalaciones de la petrolera nacional saudí Aramco en Yanbu.



Según Sarea, ambas operaciones lograron sus objetivos y provocaron incendios masivos en los lugares atacados, que constituyen la respuesta hutí a las operaciones militares saudíes en Yemen.



Sarea no ofreció detalles específicos sobre el armamento utilizado en cada operación, la ubicación exacta de los supuestos objetivos ni el alcance de los daños o las víctimas.



Arabia Saudita activó durante la madrugada del sábado una alerta aérea en Riad tras registrarse explosiones en la capital y detectarse humo cerca del Aeropuerto Internacional Rey Khalid



A su vez, el sitio de seguimiento FlightRadar24 informó de graves problemas en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, antes de que el tráfico aéreo comenzara a normalizarse.



Sarea vinculó los últimos ataques con lo que describió como continuos bombardeos aéreos saudíes en Yemen, en los que se están empleando aviones saudíes, incluidos cazas F-15 y Typhoon, desde bases en Khamis Mushait y Taif.



Sarea reiteró además que los bombardeos saudíes, que cifró en 732 solo en esta semana, causaron muertos y heridos entre la población civil y dañaron infraestructuras civiles.



El portavoz también rechazó informaciones saudíes de que el grupo rebelde estaba atacando deliberadamente a población civil en su país vecino.



En este sentido, apuntó que incidentes como el que sucedió hace dos días en la región saudí de Taif, que dejó un muerto y heridos , se producen como consecuencia de intentos fallidos de interceptación por parte de los sistemas de defensa aérea de Arabia Saudita.