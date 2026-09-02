Denunciaron a Cerimedo y a la esposa del presidente de Bolivia: qué dijo Rodrigo Paz

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, denunció este jueves a Fernando Cerimedo y a la esposa del mandatario del país andino, María Elena Urquidi, por los delitos de tráfico de influencias con agravante, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, organización criminal, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito.

La denuncia se llevó a cabo después de que se conociera un audio en el que Cerimedo y Urquidi mantenían una supuesta conversación telefónica en la que hablaban de problemas en la Policía, un presunto seguimiento ordenado desde inteligencia, modificaciones en el gabinete de ministros y un operativo del Gobierno.

Edmand Lara presentó la grabación el lunes de esta semana sin indicar la fecha en la que se realizó. Allí se escucha a Cerimedo decir que solo ellos dos, aparte de los ministros de Obras Públicas y de la Presidencia, son los que “están luchando para que esto no se caiga".

El asesor de Rodrigo Paz también apuntó contra el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, y dijo: “tiene que irse”, como se fue el exministro de Defensa, para que “venga alguien con huevos”.

En otra parte del audio, Cerimedo y Urquidi mencionan al excomandante de la Policía, Mirko Sokol, que renunció a su cargo el lunes pasado. El exconsultor de Javier Milei lo califica como "un inútil".

El jefe de Estado de Bolivia habló sobre esta grabación y sostuvo: "Dejemos a la Justicia que actúe, dejemos que haga su trabajo (…) yo no hago caso a los audios, sí hago caso a lo que la Justicia y a los que hagan el peritaje puedan determinar".

“Y no me voy a pronunciar sobre esto en ningún otro aspecto", dejó en claro ante la prensa local.

En la denuncia, el vicepresidente boliviano solicita el comienzo de la investigación y la preservación de la evidencia digital, pericia informática, requerimientos financieros y patrimoniales, entre otros procesos.

Con la denuncia actual, Cerimedo ya tiene cinco denuncias penales en su contra: luego de la denuncia por el cargo de tentativa de femicidio debido al ataque de sicarios contra su expareja, Nadia Beller, se abrieron procesos por enriquecimiento ilícito, encubrimiento al narcotráfico y violencia doméstica.

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